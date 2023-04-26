豪宅轉旺：君臨天下三房賣3356萬
通關後九龍站住宅買賣交投明顯轉旺，其中，君臨天下三房單位以近3,400萬元易手，呎價約31,608元。
利嘉閣鄭樹輝表示，上述單位為該項目的3座中層D室，實用面積約1,062方呎，屬套三房連工人套房間隔，望市景，單位原先叫價約3,600萬元放售，近日下調叫價，吸引買家洽購，議價後以3,356.8萬元連一個車位易手，累減逾243萬元。
匡湖居特色戶790萬易手
據悉，原業主在2009年以約2,078萬元一手購入，持貨約14年帳面獲利約1,278.8萬元，期內物業升值約62%。屋苑4月暫錄兩宗買賣，現時有約240個放盤，入場費2,080萬元。
另外，西貢匡湖居錄分層戶成交。中原劉國輝透露，該屋苑3期頂層連天台兩房特色戶，實用面積約533方呎，連車位最初開價830萬元，現降價40萬元，以790萬元易手，呎價約14,822元，新買家為同區投資收租客。據了解，原業主持貨31年帳面獲利690萬元離場，單位期內升值約6.9倍。
另方面，今年初由遺囑執行人推出市場標售的南區沙宣道50及52號愛蓮別墅，市傳以約4.5億元售出，以可重建樓面計，每方呎樓面地價近30,800元。有市場消息亦指，跑馬地樂景園中層三房單位，市傳連車位以約一億元易手。
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