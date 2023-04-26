豪宅轉旺：君臨天下三房賣3356萬

利嘉閣鄭樹輝表示，上述單位為該項目的3座中層D室，實用面積約1,062方呎，屬套三房連工人套房間隔，望市景，單位原先叫價約3,600萬元放售，近日下調叫價，吸引買家洽購，議價後以3,356.8萬元連一個車位易手，累減逾243萬元。

另方面，今年初由遺囑執行人推出市場標售的南區沙宣道50及52號愛蓮別墅，市傳以約4.5億元售出，以可重建樓面計，每方呎樓面地價近30,800元。有市場消息亦指，跑馬地樂景園中層三房單位，市傳連車位以約一億元易手。