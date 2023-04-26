二手頻虧損 藍灣半島4年蝕13萬

港島大型屋苑連錄成交，惟個別高位入市業主要蝕讓離場。小西灣藍灣半島套三房海景單位，減價後售1,015萬元，原業主持貨約4年帳面虧蝕13萬元。

世紀21Q動力招潔冰表示，上述單位為1座中層A室，實用面積約615方呎，叫價1,050萬元放售，減價35萬元，獲同區客購入，成交呎價約16,504元。原業主於2019年11月以1,028萬元購入，帳面跌價約1.3%。

鰂魚涌康怡花園減價後獲承接。中原楊文傑指，屋苑Q座低層7室，實用面積約466方呎，開價800萬元，減至736.3萬元沽出，呎價約15,800元。

消息稱，同區太古城廬山閣高層B室，剛售1,050萬元，以實用面積約589方呎計，呎價約17,827元。

屯門麗寶未鬆綁貶18% 受新盤低開拖累，屯門蝕讓潮惡化。市場消息透露，麗寶大廈高層單位，實用面積約238方呎，2021年才以390萬元購入，剛減價至320萬元售出，呎價約13,445元，帳蝕70萬元，單位貶值約18%，原業主持貨約兩年，有機會需另付10%額外印花稅，涉額約32萬元。

區內部分半新盤繼續成損手重災區。消息稱，豐連再錄蝕讓，剛錄1座中層單位以418萬元沽，約4年帳蝕逾50萬元，期內跌價約11%。同區城‧點一房戶售490萬元，約6年帳面貶值約17萬元。