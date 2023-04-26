新盤概況：University Hill周六賣160伙

新地副董事總經理雷霆表示，項目示範單位參觀情況踴躍，亦已接獲逾6,000張入票。按價單發售單位計，暫已超額逾39倍。新地代理總經理胡致遠稱，將以價單形式發售單位涵蓋一房至三房間隔，折實價由437.24萬至1,105.83萬元，折實呎價13,357至19,321元，市值按定價計逾11.8億元。至於招標單位全屬特色戶。

資料顯示，150伙價單發售單位中，佔100伙提供樓價5%的「科研專才現金回贈」。首輪銷售當日設A組大手時段，選購兩至4伙的買家可優先揀樓，其次為選購一伙三房戶的買家。B組買家可購一至兩伙。該盤將於周四下午截票。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，首批單位全屬臨海標準戶，包括36伙三房及80伙四房戶，實用面積由1,002至1,428方呎。銷售安排顯示，首批單位分布於第1座、2座、3座及8座，招標期5月5日至6月6日。

韓家輝續指，恒地旗下旺角利奧坊‧壹隅及鰂魚涌THE HOLBORN亦上載最新銷售安排，將於周六發售10伙及2伙。

睿峰加推5個兩房單位 市區餘貨盤銷情向好，鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，昨日公布加推5伙東翼兩房戶於周六起招標發售。VMS鼎珮合夥人馬宣義指，該盤自今年2月初重啟銷售部署後累售67伙，涉及總成交金額逾7億元，平均成交呎價逾2.3萬元。

VMS鼎珮董事總經理陳玉成稱，項目部署於5月推售特色單位，料呎價有機會創項目新高。而現時該盤的售價及呎價最高紀錄為約1,550萬元及約26,324元。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，昨日起至5月7日向經該行購入項目的首5名買家送贈1.38萬元的電器禮券。

帝滙豪庭四房6000萬沽 豪宅新盤交投步伐加快，恒地的西半山帝滙豪庭，昨招標售出17樓A室，實用面積1,735方呎，四房連儲物間間隔，成交價6,000萬元，呎價約34,582元。同系粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna單日連沽3伙，共涉2,145.64萬元。包括E座地下9室兩房連花園特色戶，成交價820萬元，呎價約20,247元。