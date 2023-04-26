核心區吉舖創3年新低

上季746間空置率10% 銅鑼灣跌幅最大 隨着防疫措施撤銷及中港恢復通關，主要零售區舖位空置情況有所改善。代理行最新報告顯示，今年首季包括中環、銅鑼灣、尖沙咀及旺角4個主要核心區錄746間吉舖，較去年第三季少99間，空置率亦挫約1.2個百分點至約10%，數量及比率均創3年新低，並以銅鑼灣跌幅最顯著。期內核心區舖位以飲食業擴充較為積極，過去半年增加54間。

美聯工商舖報告顯示，統計涵蓋241條街道，合共10,909間街舖，上述4個核心區佔7,485間，元朗及上水分別佔2,616間及808間。上季核心區空置率均較半年前錄得跌幅，並以銅鑼灣跌兩個百分點最多，跌至約12.4%，其中區內屬遊客街的駱克道，空置舖位減至10個，較上次調查跌37.5%。

西洋菜南街減剩4個 至於中環、尖沙咀及旺角舖位空置率亦跌約0.9至1.4個百分點，空置率最新錄約6.5至約16%，其中旺角西洋菜南街吉舖數量大減，上季僅錄4個，較半年前的15間勁挫約73.3%。

反觀，元朗區因受到新增舖位影響，期內空置率上升約0.7個百分點至約5%。是次統計最新將上水區納入統計範圍，有關比率於上季錄約6.4%，空置舖位52間，主要來自新豐路、新康街及新成路等藥房集中地，反映該區市況在通關後仍需時復原。

食肆擴充步伐積極 各類商戶中，最受惠於取消防疫措施的飲食行業，其開舖速度較積極，美聯旺舖董事梁國文表示，4個核心區上季同類舖位增至2,021間，期內增長主要來自中式餐館及非中式餐館，分別於半年增加19間及20間，增幅約3%及3.3%，最新錄645間及621間。

全年租金看升一成 該行對後市仍抱持樂觀態度，預計今年第三季舖位空置率將進一步下跌，4個主要核心區料跌到約8.5至9.5%。元朗料回落到約4至5%，上水區將減到約5至6%水平。由於現時商戶開舖步伐較緩慢，預期今年仍以消化空置舖位為主，今年租金料錄約8至10%增長。

此外，旺角錄多宗舖位租賃成交。其中，剛完成升級工程的西洋菜南街51號友誠商業中心，項目地下一個舖位，面積約474方呎，以約17萬元租出，呎租約360元。鄰近的山東街47至51號中僑商業大廈地下單號舖，面積約830方呎，亦以每月約25萬元獲承租，呎租約300元。

核心購物區空置率統計 核心區飲食業舖位增長 盧展豪（左）料散貨場及口罩店等短租舖位數量將逐步減少。