核心區吉舖創3年新低
上季746間空置率10% 銅鑼灣跌幅最大
隨着防疫措施撤銷及中港恢復通關，主要零售區舖位空置情況有所改善。代理行最新報告顯示，今年首季包括中環、銅鑼灣、尖沙咀及旺角4個主要核心區錄746間吉舖，較去年第三季少99間，空置率亦挫約1.2個百分點至約10%，數量及比率均創3年新低，並以銅鑼灣跌幅最顯著。期內核心區舖位以飲食業擴充較為積極，過去半年增加54間。
美聯工商舖報告顯示，統計涵蓋241條街道，合共10,909間街舖，上述4個核心區佔7,485間，元朗及上水分別佔2,616間及808間。上季核心區空置率均較半年前錄得跌幅，並以銅鑼灣跌兩個百分點最多，跌至約12.4%，其中區內屬遊客街的駱克道，空置舖位減至10個，較上次調查跌37.5%。
西洋菜南街減剩4個
至於中環、尖沙咀及旺角舖位空置率亦跌約0.9至1.4個百分點，空置率最新錄約6.5至約16%，其中旺角西洋菜南街吉舖數量大減，上季僅錄4個，較半年前的15間勁挫約73.3%。
反觀，元朗區因受到新增舖位影響，期內空置率上升約0.7個百分點至約5%。是次統計最新將上水區納入統計範圍，有關比率於上季錄約6.4%，空置舖位52間，主要來自新豐路、新康街及新成路等藥房集中地，反映該區市況在通關後仍需時復原。
食肆擴充步伐積極
各類商戶中，最受惠於取消防疫措施的飲食行業，其開舖速度較積極，美聯旺舖董事梁國文表示，4個核心區上季同類舖位增至2,021間，期內增長主要來自中式餐館及非中式餐館，分別於半年增加19間及20間，增幅約3%及3.3%，最新錄645間及621間。
鋑聯控股(00459)行政總裁（工商舖）盧展豪稱，通關後舖位復甦情況雖未及想像般好，始終零售市道與經濟表現有關。不過，未來旅客人數有望持續上升，預計民生消費類型舖位會有較好表現，政府派發消費券，對小額消費如超市、飲食行業有帶動作用，但相信擴充速度仍會受到人手不足問題而有所限制。
全年租金看升一成
該行對後市仍抱持樂觀態度，預計今年第三季舖位空置率將進一步下跌，4個主要核心區料跌到約8.5至9.5%。元朗料回落到約4至5%，上水區將減到約5至6%水平。由於現時商戶開舖步伐較緩慢，預期今年仍以消化空置舖位為主，今年租金料錄約8至10%增長。
此外，旺角錄多宗舖位租賃成交。其中，剛完成升級工程的西洋菜南街51號友誠商業中心，項目地下一個舖位，面積約474方呎，以約17萬元租出，呎租約360元。鄰近的山東街47至51號中僑商業大廈地下單號舖，面積約830方呎，亦以每月約25萬元獲承租，呎租約300元。
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