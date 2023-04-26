●香港金管局與銀行公會專責小組就如何進一步加強保障信用卡客戶的措施討論後，昨發出新指引，強調當客戶懷疑受騙向銀行求助時，銀行需以務實態度和同理心協助客戶，其他要求包括銀行需即時檢討有關超出信用限額信貸安排的做法，在6個月內實行措施，及綁定信用卡至新流動支付工具時，需作雙重認證。