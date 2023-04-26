簡訊一覽
●香港金管局與銀行公會專責小組就如何進一步加強保障信用卡客戶的措施討論後，昨發出新指引，強調當客戶懷疑受騙向銀行求助時，銀行需以務實態度和同理心協助客戶，其他要求包括銀行需即時檢討有關超出信用限額信貸安排的做法，在6個月內實行措施，及綁定信用卡至新流動支付工具時，需作雙重認證。
●本港消防工程外判公司怡俊集團(02442)昨日起至本周五招股，發行1.02億股，每股招股價1.28至1.38元，集資最多約1.4億元，每手入場費2,787.83元，預計5月9日掛牌。
●名創優品(09896)發盈喜，預期首季經調整淨利潤不低於4億元人民幣，按年增長不少於2.6倍，原因包括新產品貢獻了較高的毛利率，以及國內外市場銷售強勁復甦，營運費用佔收入的百分比較低。
●華住集團(01179)公布，今年首季，Legacy-Huazhu業務的平均可出租客房收入恢復至新冠疫情前2019年水平的118%，若按月細分，於1月、2月及3月分別恢復至96%、140%及120%。Legacy-DH首季混合平均可出租客房收入恢復至2019年水平的94%。
●石四藥集團(02005)公布，首季股東應佔溢利約3.63億元，按年增長19.8%；營業額按年增加0.9%至約17.49億元；毛利率按年下跌1.2個百分點至約57.6%。
●香港證監會向興證國際證券、華富建業證券、富途證券國際（香港）、帝國國際証券、力高證券、輝立證券（香港）、元庫證券、盈立證券、華盛資本証券及微牛證券等10家證券行發出限制通知書，禁止它們處理或處置31個交易帳戶內的某些資產，因涉及「唱高散貨」騙局。
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