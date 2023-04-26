絲絲講場：豐田留人才 准湊仔員工返少啲鐘

日本人口老化嚴重，唔少企業都不斷變招，希望留住人才、增加勞力，其中汽車大廠豐田最近就話，可以畀有仔女嘅員工返少啲鐘，連非正式員工今次都可以享有呢項福利，公司希望咁做可以「因減得加」。

事緣日本「会社人」（企業員工）其中一個離職嘅原因，係因為屋企有育兒同埋護理嘅需要，經已成為社會問題。以往豐田只批准正式僱員可以照顧小學4年級或以下子女為由縮短工時，今次呢間車廠會喺6至7月修改制度，納入非正式員工都申請得，並且劃一將受惠子女嘅年齡，大幅提高到18歲！

今後，豐田仲會考慮擴充到以護理等作為理由，畀員工縮短工時。絲絲覺得咁做真係對症下藥，完全考慮到為人父母兼上有高堂嘅員工需要。豐田去到咁盡，無他嘅，除咗企業盡社會責任、鼓勵生育之外，絲絲覺得最重要係豐田喺純電動車市場（EV）落後新車廠好多，依家需要大力留住人才，幫手「打仗」呀喂！

允申請內部轉崗位 其實只要員工開心，自然會落力啦。所以豐田又宣布，由10月起，允許現職員工喺各部門同各崗位嘅社會招聘計劃中提出內部轉崗位嘅申請，仲喺人事評價事項入面取消入職年限等。後者其實係好大嘅突破，因為過往日本企業絕大多數都以年資作為升職加薪標準，工資最高嘅僱員通常都係50幾歲，所以日本企業係好需要建立一套無差別待遇嘅機制，應屆畢業生同有經驗嘅人，好應該以工作表現作為人事評價標準，希望豐田做得到啦。

余絲韻