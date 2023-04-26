Netflix斥195億投資南韓影視製作

「韓流」席捲全球，就連串流影視平台Netflix也打算增加押注，宣布計劃未來4年向南韓市場投資25億美元（約195億港元），用於製作韓劇、電影和真人騷節目，相當於該企2016年以來對韓投資總額的兩倍。

南韓總統尹錫悅正於美國進行國事訪問，該項計劃是在他與Netflix聯席行政總裁薩蘭多斯（Ted Sarandos）等多名管理層會面後宣布。尹錫悅對這項投資表示歡迎，認為對當地文創產業及Netflix而言皆是巨大機遇。據當地傳媒引述南韓總統辦公室官員指，該項投資計劃已籌備約3個月，最初是由尹錫悅政府提議，經Netflix內部評估後拍板。

薩蘭多斯則重申對南韓文創產業充滿信心，這次投資不但延續其與南韓的長期夥伴關係，亦有利於向南韓文創生態系統注入活力，又點名《魷魚遊戲》、《黑暗榮耀》、《Physical:100》等節目廣受歡迎。

韓上季GDP微增 避過衰退 消息宣布後，南韓影視娛樂股票周二開派對，電影發行公司Showbox飆升11.46%，對手Studio Santa Claus亦升7.59%，節目製作商Studio Dragon彈1.51%。

此外，南韓官方數據顯示，首季國內生產總值（GDP）按年增長0.8%，略低過市場預期的0.9%；按季增長0.3%，則略高於市場預期的0.2%，扭轉了去年第四季收縮0.4%的頹勢，暫時避過衰退。南韓央行預計今年當地經濟按年增長1.6%，較國際貨幣基金組織（IMF）預測的1.5%為高。