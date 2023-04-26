萬洲去季盈利縮55%
全球最大豬肉食品商萬洲國際(00288)公布，今年首季生物公允價值調整前純利1.74億美元，按年倒退55.94%；經營利潤減少43.14%至3.65億美元；收入67.43億美元，按年增加2.86%。主席萬隆表示，將繼續嚴格推行產品結構調整、價格管理和成本控制。
肉製品收入挫3.4%
期內，集團肉製品銷售82萬噸，按年減少0.96%。肉製品收入下挫3.46%至34.57億美元，經營利潤5.54億美元，減少7.04%，其中中國區的肉製品經營利潤跌13.76%，因貨幣換算的負面影響及原材料成本上漲；美國區的肉製品經營利潤保持平穩，主要是原材料成本較低，加上公司調整產品組合及提高營運效率；歐洲區肉製品則因持續經歷較高的原材料及燃動力成本，經營利潤下降16.66%。
豬肉銷量按年下降1.16%至102.1萬噸，收入增8.44%至28.52億美元，經營虧損為1.7億美元，去年同期盈利4,500萬美元。另外，中國平均生豬價格每公斤為15.7元人民幣，按年上升12%；美國平均生豬價格按年跌16%至每公斤1.27美元。
萬隆指出，於美國及歐洲，儘管商品及能源價格已越過峰值，高昂的價格將於2023年若干期間繼續影響生產成本，加上宏觀經濟的不利條件削弱消費者信心，因而對美國的需求構成影響，預期集團的短期財務表現將會承受壓力。
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