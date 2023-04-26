萬洲去季盈利縮55%

肉製品收入挫3.4%

期內，集團肉製品銷售82萬噸，按年減少0.96%。肉製品收入下挫3.46%至34.57億美元，經營利潤5.54億美元，減少7.04%，其中中國區的肉製品經營利潤跌13.76%，因貨幣換算的負面影響及原材料成本上漲；美國區的肉製品經營利潤保持平穩，主要是原材料成本較低，加上公司調整產品組合及提高營運效率；歐洲區肉製品則因持續經歷較高的原材料及燃動力成本，經營利潤下降16.66%。