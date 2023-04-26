麥當勞季賺151億勝預期

快餐龍頭麥當勞公布，今年首季收入按年增長4.09%至58.97億美元，非公認會計準則（non-GAAP）的經調整純利按年增長13.48%至19.36億美元（約151億港元），均勝市場預期。

該公司去年同季就法國的稅務審計問題錄得5億美元非經營開支，所以列帳基準純利基數較低，上季遂按年增長63.19%至18.02億美元。不計匯率影響，上季收入按年增長有8%，non-GAAP純利按年增長17%。

需求強勁 加價照幫襯 業績公告顯示，麥當勞全球及美國同店銷售均按年增長12.6%，遠勝市場預期，直營業務的5大市場澳洲、加拿大、法國、德國和英國俱表現強勁，日本和中國等的海外特許業務，同店銷售增長亦為12.6%。

上季美國同店銷售增速比去年同期高出足足9.1個百分點，主要是加價的同時，客流人數照樣增加，難怪行政總裁肯普辛斯基稱︰「充滿挑戰的經營環境下，顧客對麥當勞這個品牌的需求依然強勁。」另一原因，乃集中在漢堡包、雞和咖啡的營銷策略奏效。