百事經調整純利增15%

首季收入漲一成 上調全年業績指引 可口可樂上季按年多賺11.72%，其「死敵」百事（PepsiCo）昨日卻公布同期純利「腰斬」，按年少賺54.65%至19.32億美元，實情是百事去年同期出售Tropicana等果汁錄得一次性收益而今年沒有，撇除相關影響的經調整純利則按年增長15.37%至20.71億美元（約161.53億港元），跑贏可口可樂。

百事上季收入按年增長10.16%至178.46億美元，撇除約2%的匯率負面影響和併購因素後的內生收入，按年增長14.3%，連續6季上升，每股核心盈利1.5美元，亦高於市場預期的1.39美元。

匯率累亞太收益跌 按地域分布，該企上季以北美營運帶動，旗下主力生產和銷售粟米片、薯片等零食的Frito-Lay North America收入按年增長15.37%至55.83億美元。另一旗艦即北美飲品業務，亦見收入按年升8.31%至57.98億美元。拉丁美洲的飲品和方便食品業務收入按年升20.55%至17.77億美元。

反觀包括中國、澳洲、新西蘭在內的亞太區收益按年跌1.37%至10.06億美元，業績報告內稱，這主要反映6%的匯率不利因素，但價格和銷售量都見增長。其中方便食品收益更因在中國錄得高單位數增長而升4%；飲品業務收益升2%，其中在中國錄低單位數增長。雖然產品成本上升對亞太區盈利增長產生約12%負面影響，但憑藉加價和節省生產成本，令該區經營溢利按年增長5.58%至2.27億美元。

主席兼行政總裁龍嘉德（Ramon Laguarta）表示，在需求強勁和節約成本推動之下，上調全年收入增長率指引兩個百分點至8%、每股核心盈利增長指引一個百分點至9%。

雀巢銷售額升半成 另外，瑞士食品集團雀巢（Nestle）今年第一季總銷售額按年升5.6%，達到235億瑞士法郎（約2,078.37億港元），當中匯率波動拖低銷售額達4%。內生收入銷售額升約9.3%，勝市場預期的7.3%；其中由於成本上漲，集團產品整體加價達9.8%，扣除該影響後，真正內部增長為負0.5%。

行政總裁施奈德（Mark Schneider）表示，藉由優化產品組合及合理定價，協助抵銷連續兩年成本上漲帶來的壓力。旗下寵物食品為第一季內生銷售額增長15.7%帶來最大貢獻，錄銷售額46.69億瑞郎。另外，該企在大中華區總銷售跌3.7%至13億瑞郎，主要因為期內有農曆新年，匯率亦帶來6.8%負面影響，增長動力最多來自嬰兒奶粉，並見寵物食品、糖果及雪糕市場份額擴大。

該企亦宣布，與私募基金PAI Partners成立合資企業，在歐洲從事冷凍薄餅業務，目前仍有待監管機構批准。其中雀巢佔非控制性股權，但投票權與PAI相同。

百事上季業績摘要