全球零售商憂通脹抑制消費

不少國家視消費為刺激新冠疫情過後經濟的靈丹妙藥，惟波士頓諮詢集團一份零售業調查顯示，即使有迹象表明通脹放緩，但全球零售商仍憂慮通脹會抑制消費支出，有72%業界受訪者預期，今年消費者對價格會更為敏感。

調查指出，歐洲零售商正應對銷售放緩問題，因為消費者在能源價格高企的壓力下，已減少在衣服的花費，並改買更便宜的食品。舉例指，英國消費者在購買食品時，會看重購買力，而非產品質素，或對營養造成負面的連鎖反應。

55%商家計劃加價 為了應對不斷上漲的商品成本，有55%受訪者表示其組織計劃加價，另有52%正與供應商重新談判，但亞洲除外，亞洲市場主要靠成本追蹤和管理流程應對。

波士頓諮詢集團則認為，人工智能（AI）可解決成本、消費者支出和供應鏈的擔憂，並能釋放整個零售價值鏈的戰略和財務價值。

展望未來，有65%受訪者預計今年經濟將緩慢或快速增長，另有76%預期中國在疫情後重新開放，今年當地的經濟將會錄得增長，看好北美及歐洲分別錄68%及54%。