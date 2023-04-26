3香港漫遊數據服務 復活節收入超疫前

古續稱，會密切留意五一長假期下漫遊業務的表現。訪港旅客的漫遊使用量則需要視乎旅客訪港人數，又指現時訪港旅客當中以內地旅客佔大部分。

下季新界開店吸高端客 3香港透過旗下多個品牌照顧不同客戶群需要，當中SUPREME為最高端客戶，古星輝指，除現有的銅鑼灣和尖沙咀分店外，短期會有新門店加入，而第三季將在新界區增設一間新店，指未來策略會按照SUPREME客戶分布及新客上台需求，在策略性地點加深服務，又指現時覆蓋點已十分完善。

和電香港技術總監梁丙曜指，公司已新建逾千個基站以改善網絡服務，同時強調除了網絡速度，公司更着重用戶使用體驗，對5G客戶增量不擔心。古星輝又指，「小蜜蜂」團隊的測試服務已進行逾一年，現時已完成逾7,000個熱點測試，包括偏遠地區，並指繼續恒常化提供此服務。