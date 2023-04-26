滙豐兩分行全周無休延長至下月

香港與內地恢復通關後，市面人流增多，銀行更成為內地旅客新「打卡」熱點，紛往分行辦理開戶手續。滙豐銀行部分分行上月試行周末延長營業時間，為預約客人提供服務，該行指，期間所有預約時段全數約滿，到訪的客戶主要為辦理開立戶口。

非本地居民新客佔六成 滙豐表示，該批新客戶當中，約60%為非本地居民；而根據客戶調查發現，90%到訪的客戶都滿意該行周末延長營業的服務安排。故此，該行決定延長部分分行「全周無休」的相關試行安排，惟數目「3減1」，僅保留尖沙咀海洋中心尚玉及卓越理財中心，以及銅鑼灣柏寧卓越理財中心，至5月21日。

兩分行星期六的服務時間延長為早上9時至下午5時，星期日下午2時至5時；提供包括開立戶口、啟動流動或網上理財服務等非現金交易的銀行事務，客戶可經該行網頁預約。

80%內地客擬來港買醫保 另外，香港保險業聯會引述一份調查指，72%內地受訪者計劃在未來24個月內來港旅遊，當中47%有興趣在旅行期間購買香港的人壽保險產品；大灣區受訪者的購買意欲更高達65%。

有意來港投保的內地客中，約80%對危疾保險或醫療保險感興趣，61%有意增持儲蓄型產品。保聯認為，香港保險產品對內地客仍具吸引力，預計內地訪港客業務將逐漸復甦；料各保險公司會增加人手，以應付強勁需求。

值得留意是，近期中國銀保監會據報陸續召集各內地壽險公司開會。市傳監管部門或要求壽險公司的新開發產品作另類「減息」，包括普通人身保險產品對保單持有人的預定回報率上限由3.5%降至3%，分紅型壽險和萬用壽險產品的保證利率上限則分別下調到2.5%和2%，新規可能借勢刺激內地客來港買保險的需求。