復常後堂食生意增 95%餐廳嘆請人難

疫情期間本港餐廳靠外賣生意捱過寒冬，最新調查顯示，即使疫情過後逐步復常，但高達95%受訪餐廳坦承在招聘方面遇到困難。雖然訪港遊客已見增加，近半餐廳因海外與內地遊客增加而總收入大升40%，但部分餐廳卻直言未能從中受惠，36%餐廳稱首季生意受本地消費者外遊影響而錄得下降。

線上點餐外賣平台戶戶送（Deliveroo）公布首季餐廳信心指數的調查結果，發現餐飲業界整體業績滿意度按季上升0.4分至6.5分。隨着內地恢復通關，以及防疫限制進一步放寬，64%餐廳的堂食收入增加，59%餐廳的外送收入亦有增加或維持不變；45%餐廳在第一季錄得盈利增長，而23%餐廳表示盈利與去年第四季持平。

不過，經濟復甦使勞動力需求激增，72%在首季面臨人手不足的問題。同時，逾三分之二餐廳已向員工加薪，約70%指曾於首季提高員工薪酬，加幅達5%或以下的佔68%，加幅為半成至一成的則為27%。

譚仔預告全年純利減三成 對於第二季整體經濟環境，約66%受訪餐廳感樂觀，較首季的46%有所上升。有關次季餐飲業前景，更有70%餐廳表示有信心，按季大升19個百分點，另有逾四分之一即28%受訪餐廳擬於第二季擴張業務。