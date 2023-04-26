瑞銀去季純利縮半遠遜預期 撥備52億

瑞銀今年首季純利按年跌51.82%至10.29億美元，遠差過市場預期，原因倒不是早前為瑞士政府撲滅金融危機吞併陷困的老對手瑞信，而是為陳年舊帳更多撥備，股價周二早段曾挫5.38%。

所謂陳年舊帳是指觸發2007年次按危機及2008年金融海嘯的按揭抵押證券（MBS）。西方多家投行當年被指把償付能力欠佳的劣質按揭打包成MBS，其後美國樓市下滑，持有MBS的金融機構和投資者蒙受損失，「火燒連環船」釀成以流動性斷鏈為特徵的「金融海嘯」。

瑞銀於2007年為止的5年發行及承銷MBS，2018年被美國當局起訴要求罰款，最終敗訴，上季為此撥備6.65億美元（約51.87億港元），相當於收入的7.6%。行政總裁埃爾莫蒂稱，跟美國司法部就解決這單15年前舊帳的交涉有進展。

業績方面，瑞銀上季環球財富管理分部稅前溢利按年跌7.25%至12.15億美元，投資銀行分部稅前溢利亦按年挫48.65%至4.77億美元，同季集團核心一級資本（CET1）的回報率僅9.1%，遠低於集團指引。

最快下月完成收購瑞信 瑞銀環球財富管理分部上季淨吸資280億美元，其中25%來自季尾宣布吞併瑞信。埃爾莫蒂稱，市場對銀行體系的憂慮穩定下來，但非消失，客戶活動今季仍淡，或影響吸納資產。分析指瑞信上季多項業務收入大跌，或成瑞銀負累，除非瑞銀願意「手起刀落」，問題是一些瑞銀想留的瑞信員工，如高級銀行家和客戶關係經理已開始另謀高就。瑞銀料收購瑞信最快5月完成。

FRB流失5613億存款 同屬上月歐美銀行風暴要角的美國第一共和銀行（FRB）公布，計入同業注入的300億美元，上季仍流失存款719.63億美元（約5,613.11億港元），按季縮近41%。即使截至4月21日，本月存款流失已放緩至1.7%，問題是存款流失和融資成本上漲已重創淨利息收入和淨利息收益率，料劣勢持續，股價周二早段瀉最多30%。

另外，Morgan McKinley調查顯示，上季倫敦金融城求職人數按年增12%，惟職位空缺卻按年減31%，跳槽平均加薪幅度亦縮至18%的近兩年新低。