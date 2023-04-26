港出口連跌11個月

首季貨值挫17% 勢續受累外圍經濟放慢 本港捱過疫情，惟經濟復常之路仍荊棘滿途。政府統計處最新外貿數據顯示，本港整體出口貨值跌足11個月，3月按年再跌1.5%，進口亦跌0.6%，連跌9個月，跟市場估計分別升0.1%及升2.5%相反。同時，香港生產力促進局的第二季「渣打香港中小企領先營商指數」調查提及，指數按季雖升6.1至52.8，但以分項指數來看，「環球經濟」一項卻未能超越擴張水平，僅報48.3，反映中小企對環球經濟前景仍抱審慎態度。

上季貿赤擴至1116億 上月本港整體出口及進口貨值分別為3,671.59億元及4,077.54億元，有形貿易逆差則為405.95億元，相當於進口貨值的10%。值得留意的是，首季整體出口貨值按年大幅倒退17.7%，進口貨值跌12.7%，期內有形貿易逆差擴至1,116.13億元，相等於進口貨值的10.6%，去年同期為627.14億元。

按地區劃分，上月輸往亞洲的整體出口貨值按年仍挫6.1%，其中對內地按年跌9.8%，新加坡及馬來西亞亦跌4.3%及3.3%。總結首季，輸往日本的整體出口貨值錄最大跌幅，按年跌29.1%，新加坡期內跌25.1%，內地及台灣亦跌23.8%及19.7%；論貨品，主要類別大部分出口貨值都差過去年首季，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」，按年跌20.9%。

政府發言人稱，即使內地經濟復甦加快，以及與香港的跨境陸路貨運限制已撤銷，先進經濟體增長減慢仍會令香港出口續受壓。

68%中小企仍處恢復階段 一眾中小企對疫後經營狀況亦未敢抱太大期望。事關第二季「渣打香港中小企領先營商指數」調查結果顯示，仍有多達68%受訪中小企稱，公司繼續處於恢復階段，又指「通脹導致成本上升」、「物流成本大幅上升」及「旅客消費意欲未回復」乃是影響他們營運的因素。

至於綜合11大行業指數表現，調查就指，屬外向型行業的製造業、進出口貿易及批發業、運輸、倉庫及速遞服務業及地產業，均未能在第二季超越50的水平線。

七成公司估原料成本升 渣打銀行（香港）大中華區高級經濟師劉健恆解釋，相關中小企的復甦力度未及其他行業，主因擔心歐美高通脹及下半年經濟衰退，以及憂慮去庫存壓力及成本增加，將蠶食表現，所以較內需行業有政府及個人遊的支持不同，但他形容，上述現象屬於「合理」，同時預期各行各業未來表現會相當參差。

另調查顯示，企業對成本、員工薪金及價格上升的預期趨升，分別有70%及32%受訪企業預期，原材料成本及員工薪金將會上升，後者更連升4季；就解決人手短缺問題而言，生產力局首席數碼總監黎少斌稱，不少企業指已採取自動化及數碼化等方法協助，甚至是配以ChatGPT運用。

港出口貨值跌勢持續 營商指數環球經濟分項仍弱