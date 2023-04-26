小鵬警告競爭蔓延 全球車企10年縮剩10家

顧宏地指，內地企業想躋身最後幸存的汽車製造商之列，年銷量必須達到最少300萬輛，更不能只局限於內地市場，必須面向全球。

國務院辦公廳昨發布推動外貿穩規模優結構的意見，共18項措施，包括培育汽車出口優勢，引導車企與航空運輸企業簽訂中長期協議，鼓勵內銀及其境外機構為車企在海外提供金融支持。同時，加快修訂鼓勵進口技術和產品目錄，引導企業擴大內地短缺的先進技術設備進口；優化跨境結算服務，進一步擴大跨境貿易人民幣結算規模等。

Tesla料開支大增 至於今年帶頭減價促銷的特斯拉（Tesla），今年則第二度上調年內及其後兩年的資本開支預算。公司最新提交給監管部門的文件顯示，他們預期今年的開支介乎70億至90億美元，較1月時預估的60億至80億美元，多出10億美元。

就在一眾電動車企鬥個你死我活之際，美國傳統車企通用汽車（GM）的首季業績表現對辦，符合市場預期。截至今年3月底止第一季度，通用汽車期內純利有23.95億美元，按年跌18.5%。

GM上調今年盈測 同時，GM對今年業績指引樂觀，上調全年經調整後盈利預測，由105億至125億美元，調升到110億至130億美元。

此外，南韓現代汽車（Hyundai Motor）昨亦公布首季業績，經營利潤按年升86.25%，達3.59萬億韓圜的單季最高紀錄。集團稱，盈利上升得益於汽車產量增加，因全球晶片短缺的情況有所緩解，且對其高利潤率運動型車（SUV）需求依然強勁。