融信債未能兌付本金 萬達商管申掛牌失效
內地每年首季經濟數據出爐後，中央政治局會議亦會在4月內召開，由於今年經濟復甦已步入正軌，分析普遍料經濟政策重點或轉向，在不實施額外刺激措施下，提振企業信心、穩就業及加強地產市場發展。不過，身陷債務問題的房企仍未脫險，有民營房企擬首次為境內債提出延期方案，亦有內地管理廣場的企業3度來港遞交招股書也經歷失效的波折。
房企向資本市場發行集資除講求實力之外，亦須趕上適合時機。聯交所資料顯示，萬達集團旗下珠海萬達商業管理在港申請上市的招股文件狀態已更新為「失效」，該企分別於2021年10月、去年4月及去年10月3度遞交招股書，據內媒引述公司回應指，目前申請材料失效並不影響在港的上市進程，會盡快更新提交申報材料。另華潤置地(01109)向內媒澄清，有關收購萬達地產集團一事只屬謠言。
華全面實現房產統一登記
券商分析指，在經濟結構分化和復甦不平衡的背景下，解決房產業、就業和消費問題的結構性政策可能成為中央政治局會議的關注焦點。自然資源和不動產確權登記工作會議昨召開，當局於會上提及內地以《不動產登記暫行條例》為核心，全面實現不動產統一登記滿10年，累計頒發不動產權證書7.9億多本，不動產登記證明3.6億多份，去年《不動產登記法》公開徵求意見，不動產登記訊息平台平穩運行，下一步要持續提升不動產登記法治化水平，加強登記訊息共享和應用。
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