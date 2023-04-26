融信債未能兌付本金 萬達商管申掛牌失效

內地每年首季經濟數據出爐後，中央政治局會議亦會在4月內召開，由於今年經濟復甦已步入正軌，分析普遍料經濟政策重點或轉向，在不實施額外刺激措施下，提振企業信心、穩就業及加強地產市場發展。不過，身陷債務問題的房企仍未脫險，有民營房企擬首次為境內債提出延期方案，亦有內地管理廣場的企業3度來港遞交招股書也經歷失效的波折。

華全面實現房產統一登記

券商分析指，在經濟結構分化和復甦不平衡的背景下，解決房產業、就業和消費問題的結構性政策可能成為中央政治局會議的關注焦點。自然資源和不動產確權登記工作會議昨召開，當局於會上提及內地以《不動產登記暫行條例》為核心，全面實現不動產統一登記滿10年，累計頒發不動產權證書7.9億多本，不動產登記證明3.6億多份，去年《不動產登記法》公開徵求意見，不動產登記訊息平台平穩運行，下一步要持續提升不動產登記法治化水平，加強登記訊息共享和應用。