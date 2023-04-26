渣打估比特幣明年底上10萬關

渣打銀行發表報告指，加密貨幣業寒冬已結束，「一哥」比特幣到2024年底可能升至每枚10萬美元。報告又指，雖然不確定性因素仍在，但認為通往10萬美元的道路已漸漸明朗。

該行認為比特幣可望受惠幾項因素，包括早前銀行業的動盪危機、美國聯儲局很大機會結束加息周期，加上風險資產趨穩等。事實上，比特幣今年來急速反彈，本月曾升穿3萬美元，10個月來首見，反映加密貨幣已出現局部復甦。

值得留意的是，渣打的虛擬貨幣研究團隊曾於2021年，推測比特幣在該年底或2022年初衝上10萬美元，惟該行自加密貨幣交易所FTX爆煲後亦曾踩低比特幣，看淡價位低至5,000美元。

不過，現時除渣打唱好比特幣之外，近期加密貨幣交易所Gemini亦預測，比特幣今年或創新高並達到10萬美元，而昨日比特幣價格報約2.74萬美元。

老虎證券擬港申加密幣牌 另外，老虎國際旗下老虎證券（香港）機構部執行董事陳紀賢昨指，計劃在港申請加密貨幣交易牌照，正與相關企業商談合作，又指目前香港客戶數目正穩定增長。該券商周二亦已在港推出現金管理服務老虎錢罌（Tiger Vault），用戶可利用帳戶內的閒置資金認購貨幣市場基金。

近年以「零佣金」作為招徠的互聯網券商湧現，老虎證券（香港）於去年12月正式在港開展服務。老虎國際合夥人徐楊稱，其發展策略不會完全跟隨其他領先的證券經紀商，但認為對手有值得學習的地方。雖然老虎證券在新加坡等其他市場已發展較長時間，但就目前而言，老虎證券在香港提供的交易服務與同業比相對有限，如未能支援期貨交易。他認為，未來會按用戶需求及反饋推出更多新功能，但未有具體時間表。

此前內地監管機構表明禁海外券商招攬內地投資者，徐楊指去年有九成新客戶來自海外市場，集團定位亦是發展國際業務為主。