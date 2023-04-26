道指早段軟 UPS削業績指引

市場繼續評估美企業績，美股周二早段偏軟，道指曾跌80點，低見33,795點；標指曾跌28點，低見4,108點；以科技股為主的納指曾跌105點，低見11,931點。

宏觀經濟環境充滿挑戰，加上消費者行為改變，速遞公司聯合包裹（UPS）下調今年全年業績指引，現估計收入約970億美元，即按年跌約3%，經調整經營溢利率約12.8%，兩項數字都是年初指引範圍的下限。即使派息規模和股份回購指引與資本開支預算一樣維持不變，股價周二早段曾瀉8.98%。

UPS上季收入按年倒退5.96%至229.25億美元，其中美國速遞業務收入按年倒退0.9%至149.87億美元，經調整整體經營溢利按年跌22.8%至25.52億美元。

道指成分股、綜合製造企業3M上季收入按年倒退9.03%至80.31億美元，不計併購或出售業務的經調整營業額按年下跌5.6%，整體毛利率按年收縮2.77個百分點至42.56%，純利按年下滑24.86%至9.76億美元。

3M全球裁減6000人 3M維持全年營業額、現金流及每股盈利指引的同時，宣布重組計劃，內容為縮減總部規模、簡化供應鏈及經營地域、精簡管理架構，預計集團繼年初縮減2,500名人手之後，進一步在全球範圍裁員6,000人，預期稅前重組開支7億至9億美元。該股周二早段曾升2.13%。

數據方面，2月標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數意外按月升0.2%，扭轉之前連續7個月的跌勢，按年計升幅為0.4%，比1月低2.2個百分點；3月新屋銷售按月升9.6%，遠勝預期，以年率計為68.3萬間。

美消費信心遜預期 不過，3月諮商會消費者信心指數為101.3，有別於市場預期維持在104，並創9個月新低。

另外，據美國財政部統計，上月零售投資者在旗下TreasuryDirect買入484億美元一年或以下期限的國庫券，為有紀錄以來新高。分析指，4月仍見相關需求強勁，主要是銀行的存款利率太低。事實上，政府上月賣出的國庫券當中，3.7%由零售投資者買入，比率按年升2.6個百分點，也是2008年7月之後的金融海嘯之後新高，本月首周更達到3.8%。