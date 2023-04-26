科網股受壓 恒指3連插

恒指昨低開56點後愈跌愈急，最多曾挫432點，低見19,527點的近一個月低位，全日報19,617點，失守俗稱牛熊分界線的250天線（現處19,730點）。國企指數收報6,601點，跌131點或1.95%；港股總成交額約1,068億元，「北水」經港股通淨買入21.09億元。

自傳出美國總統拜登打算在下月中旬召開的七大工業國集團（G7）峰會前後正式出台限制美企對華「關鍵經濟領域」投資禁令以來，港股氣氛轉差，科技指數持續下跌，昨日報3,824點，跌137點或3.46%，連跌6個交易日，累插一成。

iFast Global Markets副總裁溫鋼城表示，近期外資自滬、深股通持續錄得淨流出，「北水」亦未如以往積極南下，反映市場對美國投資禁令存有戒心，騰訊股價已回落至具吸引力水平，暫時對阿里及騰訊等科網平台股仍持觀望態度。

溫鋼城又表示，京東股價技術上還沒見止跌迹象，暫時「唔使睇」。他自言股票敞口已經大幅減少，主要持有債券居多，預期恒指短期內恐試上月低位，即18,829點。

第四範式再遞上市申請 中美角力愈演愈烈，上月被美國商務部列入實體清單的內地人工智能（AI）公司第四範式第4度向聯交所遞申請上市，其保薦人由美資的高盛變成中資的中金。

第四範式於新招股文件表示，被列入實體清單應不會對集團業務或營運有重大影響，假設除了清單實體外，集團其他附屬公司成為經濟制裁或出口管制限制的對象，則可能會導致業務中斷及聲譽受損。若未能有效地競爭，這或會對其業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。

另外，聯交所向市場參與者發出通告，指交易所將於5月2日至16日期間（測試系統主機維護日除外），就港元及人民幣雙櫃台模式安排非強制性且免費的端對端測試。

恒指近月走勢 中資科技股周二捱沽