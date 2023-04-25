專家樓評：港息加幅溫和利好樓市

美國聯儲局於3月議息會議決定加息0.25厘，儘管通脹走勢、經濟數據及銀行危機引伸的影響，仍將左右當局調整息率步伐，預期加息周期將於5月見頂。美國公布加息後，本地銀行相繼公布維持最優惠利率（P）不變。事實上，港元拆息在接近美國加息期卻連日下跌，反映銀行現階段未有加息壓力。

倘若美國於5月如期進行加息周期最後一次調高0.25厘，港息會否上調，仍視乎未來拆息走勢、資金流向。

料按息3厘多見頂 若市場資金維持充裕，不排除本港加息周期或已提早完結。但不論上半年是否仍有最後一次加息可能，重點是加息周期已近尾聲，本港按息仍會處於3厘多的低水平。

是次美國加息周期由去年3月開啟，至今累計加幅達4.75厘，合共調升9次，反觀本港P息至今僅累加0.625厘，共加息3次，港P加息幅度大大低於美息，對比美息的加幅是歷年整個加息周期中最少及最溫和。以往當美息見頂、聯邦基金利率處於5厘以上水平，本港P息已升至約8厘或以上，按揭息率亦達5厘或以上，今年加息期完結時按息仍將會處於3厘多水平，屬於息率見頂的歷年低位，無疑對市場可釋出利好正面訊息。

受惠近月多個利好樓市消息，樓市已顯著轉活，交投復旺，首季樓價已回升約6%，市場信心及氣氛亦已恢復，若銀行決定維持P息不變，令息率近見頂及維持於低水平，將對樓市帶來助攻及正面支持作用。

中原按揭董事總經理 王美鳳