宏觀視野：亞洲無懼美國經濟放緩

雖然美國和歐洲銀行業的壓力令全球金融市場劇烈震盪，但從多項指標來看，亞洲面臨的蔓延風險相對有限。

在3月，尋求正面消息的投資者應會受到中國經濟復甦的鼓舞。過去一個月來，關鍵數據和新的政策信號都確認復甦穩步推進，目前看來更可能是階段性的回升，而非全面高速增長。亞洲有利的宏觀趨勢和特點，將帶來具吸引力的機會。

銀行業危機影響微 發達國家銀行業承壓之際，亞洲也未能置身事外。不過，宏觀環境更為有利且金融機構較為穩健，應使該地區受到的影響可控。

銀行業動盪可能令融資條件收緊，這將首先見於發達國家，隨後傳導至亞洲。信貸收緊可能令消費者更加謹慎，並使得亞洲從第一季低位開始復甦的步伐放慢。好的一面是，多數亞洲經濟體已經暫停收緊貨幣政策或接近緊縮尾聲，應有助於緩解受到的衝擊。

對於下半年，亞洲的前景在很大程度上將取決於中國的復甦能否緩解美國經濟下滑，和歐洲放緩造成的影響。初步迹象令人鼓舞，加上其他緩衝因素，都表明即使美國增長大幅減速，亞洲也將取得不錯的表現。

市場將重新審視並持續評估額外一級資本債（AT1），導致其波動性居高不下。對於持有優質銀行債券的投資者，鑑於目前市場流動性較差且壓力較大，不建議賣出持貨。尤其是亞洲國家主要銀行發行人，其中許多銀行具有政府持股的背景且基本面穩健。雖然建議繼續持貨，但不建議增加配置。另投資者可關注品質較高的優先級銀行債，並從中發掘機會。

續看好中韓泰股市 放眼銀行業動盪之外，擁有諸多利好因素的亞洲蘊藏着具吸引力的投資機會。不過，投資者仍應保持多元化配置並為投資組合提供保護。

在近期的市場震盪之後，央行提早結束加息周期的機會更大。事實上，市場已經計入美國聯儲局政策在7月轉向的預期。對於持有現金或者定期存款即將到期的投資者，與其等待利率或在5月觸頂，提前鎖定當前較高的收益率才是良策。

由於至年底前的回報可能有限，加上波動居高不下，將全球股票下調至「不看好」。不過，亞洲的情況有所不同，維持看好北亞市場，繼續看好中國、南韓和泰國股票。另一方面，不看好印度、馬來西亞和新加坡市場。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室