二手低價：環海‧東岸月內全蝕 迷你戶貶13％

二手樓價與高峰仍有差距，早年推出的迷你單位跌得「最傷」，紅磡環海‧東岸4月暫錄至少3宗買賣，全屬帳面蝕讓個案，有高層單位約8年帳面貶值約13%。

市場消息透露，上述單位為1C座高層K室，實用面積約216方呎，開放式間隔，以約368萬元轉售，呎價約17,037元，原業主2015年購入，帳面蝕逾50萬元。

同項目1A座低層C室，實用面積約285方呎，售價550萬元，呎價約19,298元，約4年帳蝕近50萬元。另同座中層實用面積約194方呎單位，以385萬元沽，約8年帳面跌價逾20萬元。

雅濤居4年帳輸65萬 大屋苑情況相若，中原胡耀祖表示，馬鞍山雅濤居1座高層D室，實用面積約488方呎，開價約700萬元，議價後售685萬元，呎價約14,037元。原業主持貨約4年，帳面蝕讓約65萬元，或貶值約8.7%。

該行楊展強指，將軍澳中心12座中層B室套三房戶，實用面積約646方呎，以1,092萬元售出，呎價約16,904元，原業主於2018年以1,118萬元買入，帳面蝕讓26萬元。

沙田第一城業主都拒絕再守，寧願蝕使費出貨。中原陳廸豪稱，屋苑39座中層F室兩房戶，上車客以532萬元承接，呎價約18,732元，單位辣招期滿即沽，約3年帳面升值約0.8%。