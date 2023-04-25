寫字樓空置率10個月首跌

各區寫字樓空置率變化

中港恢復通關後，寫字樓租務市況逐步復常，空置狀況即見改善。代理行報告顯示，3月底甲級商廈整體空置率錄約12%，按月回落約0.2個百分點，為2022年5月後10個月首次下跌。

仲量聯行指出，上月整體寫字樓空置率較2月約12.2%回落，主要地區以灣仔及銅鑼灣跌幅最大，由2月約10.2%，顯著減少約0.6個百分點至3月約9.6%。其次九龍東亦挫約0.4個百分點，上月報約19.3%，仍屬空置率最高地區。寫字樓整體租金按月跌約0.2%，當中灣仔及銅鑼灣以及九龍東同期分別下挫約0.4%及約0.3%。

該行香港董事總經理鮑雅歷表示，自通關以來，睇樓和洽租活動活躍，受惠於數宗樓面面積較大的租賃成交，整體甲廈市場上月錄得20.39萬方呎淨吸納量，以致空置率下跌。

油麻地舖1.38億放售 此外，舖位業主伺機放盤，中原（工商舖）李世基稱，油麻地窩打老道1M至1S號金堂大廈地舖連1樓及2樓單位，總面積約1.5萬方呎，以意向價約1.38億元放售，呎價約9,200元。物業1樓及2樓由殘疾院舍承租，租期至2030年7月，首3年每月租金約53萬元，回報率約4.6厘。