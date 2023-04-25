新盤加推趕今月賣

University HilI過去兩日共連續加推122伙。左為新地副董事總經理雷霆，右為新地代理總經理胡致遠。

連續兩日加推的University HilI，昨日公布價單3號，折實平均呎價約16,508元。發展商表示，是次屬原價加推，包括10伙一房戶及51伙兩房戶，實用面積由311至451方呎，折實價473.01萬至781.18萬元，呎價約13,614至19,241元。市傳項目暫收近5,000張入票，按3張價單共245伙計，超購約19倍。

同系的天水圍Wetland Seasons Bay第2期，昨亦以1,422.45萬元招標售出別墅RV6的3樓B室，呎價約15,770元。

紅磡必嘉坊‧迎匯月內暫沽約48伙，昨日上載價單5號，加推28伙，折實平均呎價約20,368元，較本月初對上一張價單高約2.7%。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，該批單位將於周五發售，涵蓋開放式至三房戶，實用面積介乎214至508方呎，折實價由449.82萬至1,128.42萬元，呎價約19,212元起。同系的啟德THE HENLEY III昨以1,059.79萬元沽出3A座21樓C室一房戶，呎價約28,877元。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，參觀示範單位人數眾多，客源有約50%來自九龍區，而新界及港島區各佔約25%。發展商邀請藝人鄭嘉穎及前港姐冠軍陳凱琳「夫妻檔」為項目拍攝宣傳短片。