新盤加推趕今月賣
University Hill再添61伙 必嘉坊‧迎匯周五售28戶
連續兩日加推的University HilI，昨日公布價單3號，折實平均呎價約16,508元。發展商表示，是次屬原價加推，包括10伙一房戶及51伙兩房戶，實用面積由311至451方呎，折實價473.01萬至781.18萬元，呎價約13,614至19,241元。市傳項目暫收近5,000張入票，按3張價單共245伙計，超購約19倍。
同系的天水圍Wetland Seasons Bay第2期，昨亦以1,422.45萬元招標售出別墅RV6的3樓B室，呎價約15,770元。
紅磡必嘉坊‧迎匯月內暫沽約48伙，昨日上載價單5號，加推28伙，折實平均呎價約20,368元，較本月初對上一張價單高約2.7%。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，該批單位將於周五發售，涵蓋開放式至三房戶，實用面積介乎214至508方呎，折實價由449.82萬至1,128.42萬元，呎價約19,212元起。同系的啟德THE HENLEY III昨以1,059.79萬元沽出3A座21樓C室一房戶，呎價約28,877元。
凱玥呎價5萬鴨脷洲新高
天瀧日內公布銷售詳情
豪宅盤蓄勢待發，由恒地、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作的啟德天瀧，預計日內公布銷售安排，推出首批單位招標發售。
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，參觀示範單位人數眾多，客源有約50%來自九龍區，而新界及港島區各佔約25%。發展商邀請藝人鄭嘉穎及前港姐冠軍陳凱琳「夫妻檔」為項目拍攝宣傳短片。
尚‧珒溋7273萬沽兩伙
龍湖集團(00960)的同區尚‧珒溋昨日招標連環售出兩伙，共涉逾7,273萬元，包括1座37樓A室四房戶，成交價逾3,828.88萬元，呎價約35,717元。據悉，兩伙由同一組具內地背景的關聯人士購入。
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