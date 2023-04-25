●荷蘭綜合企業飛利浦公布，3月底止首季營業額漲約6.35%至41.67億歐元，經調整EBITA（除息、稅及攤銷前盈利）為3.59億歐元，升47.73%；期內淨虧損6.65億歐元（約57.46億港元），按年多蝕約3.4倍。期內集團作出5.75億歐元訴訟撥備，與在美國召回產品相關經濟損失所引致的集體訴訟有關。

●新加坡3月通脹率降至5.5%，略低於市場預期的5.6%，也是連續兩個月升勢放緩。扣除個人交通及居住成本後的核心通脹在3月按年升5%，較2月錄得2008年11月以來最大升幅5.5%有所回落，也略低於市場預期的5.1%，主因服務、食物、零售及其他產品價格升幅回落。