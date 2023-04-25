簡訊一覽
●海豐國際(01308)今年第一季收入按年跌約40.73%至約6.09億美元（約47.5億港元），主要歸因於貨櫃運量及平均運費下降，以及去年出售所有乾散貨船舶，及後沒有擁有任何乾散貨船舶。
●福萊特玻璃(06865)公布，按中國企業會計準則，截至3月底止的第一季收入漲52.9%至53.64億元（人民幣‧下同），股東應佔淨利潤升17.11%，至5.11億元，每股盈利0.24元。
●中國新高教集團(02001)公布，截至2月底止的上半年總收入按年增11.2%至11.52億元（人民幣‧下同），淨利潤亦升13.05%至3.9億元。每股盈利0.25元，並派中期息每股0.119元，去年同期派0.106元。
●荷蘭綜合企業飛利浦公布，3月底止首季營業額漲約6.35%至41.67億歐元，經調整EBITA（除息、稅及攤銷前盈利）為3.59億歐元，升47.73%；期內淨虧損6.65億歐元（約57.46億港元），按年多蝕約3.4倍。期內集團作出5.75億歐元訴訟撥備，與在美國召回產品相關經濟損失所引致的集體訴訟有關。
●藥明康德(02359)在今年首3個月錄得收入89.63億元（人民幣‧下同），按年升5.77%；股東應佔溢利21.68億元，升31.96%，每股基本盈利0.74元。期內公司新增客戶逾310家，活躍客戶逾6,000家。
●新加坡3月通脹率降至5.5%，略低於市場預期的5.6%，也是連續兩個月升勢放緩。扣除個人交通及居住成本後的核心通脹在3月按年升5%，較2月錄得2008年11月以來最大升幅5.5%有所回落，也略低於市場預期的5.1%，主因服務、食物、零售及其他產品價格升幅回落。
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