英放盤叫價轉克制 升1.7%爆疫後最低

英國住宅樓市成交宗數逐漸回復至疫情前水平，主因業主叫價不再「獅子開大口」，促進交易完成。當地房地產網上平台Rightmove公布，4月住宅放盤叫價按年升1.7%至366,247英鎊（約357.35萬港元），為2019年12月新冠疫情和政府減稅引發之前的購買潮以來最低升幅，也較前值顯著低1.3個百分點。

放盤叫價按月升幅由3月的0.8%放慢至0.2%，相較一年前平均升1.2%有距離，該行稱，這表明許多新賣家注意到經濟逆風，以及房地產市場正在向更慢的步伐和更正常的活動水平過渡。地產代理更向該行反映，業主不再幻想一推盤便有多人爭的局面，並冀以更具競爭力的叫價去吸引春季入市的買家。

細單位平均售219萬破頂 不過，廣受首次置業買家喜愛的小型住宅，平均價格卻升至224,963英鎊（約219.5萬港元），創新高。該類單位被定義為最多只得兩間睡房，可以是獨立屋或分層單位。

分析指，租金不斷上升，迫使不少人轉租為買。Rightmove的物業科學董事班尼斯特（Tim Bannister）表示，金融市場爭相吸引對存款較少的準買家，願意提供較高成數按揭，對首次置業人士是佳音，也利好相關市場。

他又指，首次置業的買家通常佔整體樓宇成交宗數約三分之一，是市場的先行者，上月這批買家所涉成交宗數就較疫情前同月多4%，對樓市健康發展起正面作用。