恒汽兩元向母企售47項目 收益料近248億

恒汽稱，這次業務重組令集團得以專注發展新能源汽車。由於資金不足，天津工廠已暫緩生產「恒馳5」，擬下月恢復生產。經過今次交易，恒汽尚在天津和南寧各持有一個住宅及物業發展項目，預計前者的單位將於6月前交付給恒大，並擬在切實可行的情況下盡快完成出售南寧項目。恒汽及恒大股份繼續停牌，直至另行通知。

恒大地產開債權人會議 正在致力解決債務問題的恒大昨積極推動重組，旗下恒大地產公布，計劃於本周三（26日）就一筆公司債「15恒大03」召開持有人會議。會上將審議授權國泰君安證券代表債券持有人，加入中國恒大集團重組支持協議等議案。

據中國恒大本月初公布，擬議重組包括通過「恒大協議安排」、「天基協議安排」和「景程協議安排」實施。恒大地產通告又指，「恒大協議安排」將會有兩組債務，其中C組債務包括私募債、回購義務及中國恒大就若干境外及境內債務提供的擔保，C組債務中第m項債務為「2022年7月到期的82億元人民幣附認沽期權的票據」，該債務即指中國恒大承諾收購「15恒大03」對應的債務。

中鋼協：行業下行壓力大 不過，即使萬達集團據報已就總計13億美元的3筆境外銀行貸款向貸方申請到豁免，但旗下萬達商業早前發行的美元債券價格延續跌勢。

內房債務漸見曙光，惟內地鋼鐵行業復甦態勢並不穩固。中鋼協副會長姜維指，鋼鐵行業下行壓力較大，由於房地產仍沒有明顯的復甦上升態勢，令鋼鐵需求大幅提升尚無動力。

同時，市場關注內地房地產市場會有進一步減辣消息。滙豐證券發表報告指出，留意到近日有傳深圳二手樓市場毋須再使用參考價作估值等微調房策，雖然估計政策實際影響有限，但認為此乃一線城市願意放寬重大政策的信號，且市場情緒近期似乎亦有陸續改善。