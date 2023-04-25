CME無意推鎳合約搶LME生意

Duffy補充道：「永不說永不」，指儘管LME存有許多問題，但要推出替代方案困難，因為實物金屬須克服儲存、交付等障礙，而要創建新的金屬合約，除了要有倉庫，也考慮為股東增加價值。他仍然相信LME且會支持對方做好，以助整個市場運作。

另外，CME為市場首批提供加密貨幣期貨合約的交易所，惟Duffy認為，即使交易員可以從加密貨幣中獲利，且穩定幣具有簡單省時等好處之外，幾乎沒有具體的使用案例。

《富爸爸》作者睇好比特幣 不過，暢銷書《富爸爸‧窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）為比特幣投資者，他解釋看中比特幣因無法被政府和央行控制，形容為「人民的錢」，並看比特幣將可漲至10萬美元。