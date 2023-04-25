金管擬提8招保障信用卡主

信用卡簽帳消費早已大行其道，但卻隨時成為賊人覬覦目標，甚至有不少市民信用卡被盜用而慘變苦主，引來外界熱議銀行在信用卡消費監督上的角色，但有銀行以持卡人「嚴重疏忽」為由拒絕免除被盜交易額，苦主不得不向香港金融管理局投訴，據報當局近期擬作出新指引，透過銀行公會提出8項加強保障措施的初步建議，就此收集業界意見進行探討。

擬統一「嚴重疏忽」定義 綜合報道，金管局有關加強保障信用卡客戶的初步建議文件指，冀優化8大範疇，包括就近期大眾關注銀行對卡戶「嚴重疏忽」的定義擬統一原則性準則、研究是否讓客戶自訂網上交易或海外簽帳的信用限額，甚或細分某類交易設限；以及銀行能否強化信用卡綁定手機電子錢包的保安措施，為客戶進行身份驗證時，不只單靠發出一次性手機短訊驗證碼（SMS OTP），須採用更嚴謹做法等。

金管局早前公布，去年7至12月共收到1,797宗銀行投訴，當中有關信用卡的投訴佔約19%最多，共錄344宗。鑑於近期信用卡被盜用情況愈趨猖獗，當局今年2月發布全年工作重點時，表明計劃優化信用卡服務。此外，銀行公會可能透過專責小組研究加強銀行卡客戶的保障措施，以及優化信用卡騙案的處理程序。