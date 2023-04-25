絲絲講場：Adidas蕭家樂谷內地靠中國元素

着住「中国」字樣紅色Jacket嘅Adrian話，中國消費者對於中國傳統文化愈嚟愈有自信，所以要將佢糅合到國際化嘅產品設計，俘虜年輕人嘅心。

產品交畀同胞設計 之後就係更多營運流程上嘅改進，據報道有兩點，首先就係要提高產品本地化比率，務求縮短出貨時間，更快捕捉潮流趨勢，另外就係喺上海部署一個80人左右嘅設計團隊，為內地消費者打造衫褲鞋襪，目標係出年喺內地賣嘅產品入面，至少三成係由呢Team人設計，潛台詞就係盡量將產品交畀同胞設計，原來Adidas喺內地滑鐵盧之前，呢個比率得低單位數㗎咋。

專家就關注，內地人工成本貴過越南、印尼同柬埔寨，國產化會推高成本。Adrian亦都話，今年唔會比舊年舒服得多，但Adidas喺內地已經超過20年，喺一個又一個高低潮累積好多經驗，一如當年絲絲問佢點睇體品股嗰陣「我淨係支持舊東家」咁有信心！

余絲韻