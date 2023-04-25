日央行：通脹強勁才考慮調整幣策

植田和男將於本周四及周五首次以日本央行行長身份主持議息會議，不過這位學者出身的行長近期卻頻頻「放鴿」，暗示現時沒有必要改變貨幣刺激政策，並直指日本通脹要相當強勁，才會考慮調整孳息率曲線控制（YCC）政策。日圓兌每美元昨在134水平窄幅上落，折合每百日圓兌港元在5.8算。

植田和男在國會指出，由於日本目前趨勢通脹仍低於2%，因此需要繼續實行貨幣寬鬆政策。他又補充，雖然企業將進口成本上升轉嫁給消費者的速度遠超預期，但日本通脹很可能快將見頂，並在截至明年3月的下半年放緩至央行目標的2%之下，同時警告要仔細監測貨幣寬鬆是否導致房價過度上升，引發樓市泡沫。

不過，植田拒絕說明日本央行將如何逐步退出YCC，稱要取決於當時的經濟、通脹和許多其他因素，並指為免造成任何市場混亂，央行可能會等到最後一刻才會宣布調整YCC。

資金轉吼美元美債資產 值得留意是，隨着日央行調整幣策速度不似預期，日本投資者近期押注日央行貨幣政策正常化的氣氛亦正在降溫，且資金轉吼美元和美債等資產。花旗環球市場日本金融機構銷售和解決方案部門主管松本圭太（Keita Matsumoto）接受外媒訪問時稱，不少客戶正透過息差交易買入美元和澳元。

松本圭太又說，投資者的行徑表明客戶已調整押注，預計日本央行最遲要到明年下半年才會調整超寬鬆貨幣政策，並看到資金對外匯、日本股票以至美國國債市場更有興趣。話說回來，難怪「股神」巴菲特早前證實旗下巴郡增持日本5大商社持股，且考慮加碼投資日股，反映他對日本股市似乎情有獨鍾；不過據悉「股神」卻對日本料理毫無興趣，事關這位「揀飲擇食」的富豪直言「不能理解這個星球有這麼多東西可以生吃！」，只情傾可樂和朱古力。