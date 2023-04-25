綠竹生物招股 最多集資4.3億

綠竹生物主要研發疫苗及治療性生物製劑，將於本周五截飛，是次發行1,038.6萬股H股，每股招股價介乎32.8至41.6元，每手200股，入場費8,413.95元，預期5月8日掛牌。

張氏表示，治療帶狀疱疹的疫苗LZ901預期今年第二季在中國完成II期臨床試驗，計劃2024年第三季向中國藥品監督管理局提交新藥上市申請（BLA）。

同時有企業趁着人工智能（AI）成為近期市場熱話，步向上市之路。內媒引述消息報道指，內地AI公司出門問問將在短期內向香港聯交所提交上市申請。該公司早在2019年傳出上市消息，當時屬意在上海創科板，惟一直只聞樓梯響，未見有實際行動。