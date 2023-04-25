產經

生力啤銷量升 價格戰料不再

生力啤凱顧思（中）表示，會透過產品多元化以應對同業競爭。右為顏彬諾。 生力啤凱顧思（中）表示，會透過產品多元化以應對同業競爭。右為顏彬諾。
生力啤凱顧思（中）表示，會透過產品多元化以應對同業競爭。右為顏彬諾。
預期今年出口業務續強
防控措施解除利好餐飲股，青島啤酒(00168)公布首季收入創新高前，香港生力啤(00236)副主席凱顧思於股東周年大會後表示，上季香港及內地銷量錄「非常正面的」增長，當中以餐廳等銷售渠道升幅最為顯著，預期今年出口業務維持強勁，目標今年業務表現較去年為佳。他指，行業經歷3年盈利受壓後，銷售表現在經濟重啟後得到改善，料價格戰不會再出現，並會透過產品多元化以應對同業競爭。
因應玻璃樽徵費提價
凱顧思指，受到內地及歐洲的供應衝擊，主要原材料、鋁及柴油等價格明顯上升，令去年香港業務出現虧損，並抵銷部分華南業務增長；但看見今年包裝等成本回落，且恢復穩定，公司亦有計劃持續降低成本。他同時透露，目前公司未有討論產品加價，但已因應香港即將實施的玻璃樽徵費，上調樽裝產品價格。
執行董事顏彬諾補充指，公司已就玻璃飲料容器計劃向當局登記，參考去年資料，公司在港的樽裝啤酒銷量佔比只有約15%，其餘的鋁罐和桶裝分別佔83%及2%，而且市場上有相應的回收機制，相信徵費對公司影響不大。
他指，去年上半年疫情爆發令香港現飲渠道受限，公司重配資源以集中恢復銷量，包括在世界盃期間推出推廣、促銷等活動，以刺激啤酒銷量，香港去年第二、三季度銷量錄得雙位數增長。
展望今年，雖然市場全面重新開放，但全球面對衰退風險，內地的樂觀情緒難免有所減弱，對前景持審慎態度，未來會加強銷售覆蓋範圍和發展分銷網絡，以及提高效率應對成本高企。
青啤收入利潤齊破頂
同業青啤亦公布，今年首季「產品銷量、收入、利潤全面增長且創出歷史新高」，產品結構有所優化。期內，該企收入按年增長16.26%至107.06億元（人民幣‧下同），毛利率按年微升0.47個百分點至38.31%，純利按年增長28.85%至14.51億元。產品銷量為23.63億升，按年增長11.02%，其中主品牌「青島啤酒」銷量為14.01億升，按年增長7.45%；中高端以上產品實現銷量為9.84億升，按年增長11.55%。
主要啤酒企業去年經營指標主要啤酒企業去年經營指標
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