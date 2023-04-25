中央或促內銀減存息催谷消費

安聯貿易發表報告指，內地在全面放寬防疫措施後至今的復甦比預期強，主要由內地需求所推動，雖然存在不平衡發展，但今年對實際經濟增長預測5%有明顯的上調空間。外媒指，為了將龐大居民儲蓄引導至消費和有效的投資市場，料內地本月將督促銀行進一步降低存款利率。

中國市場利率定價自律機制會議料本月召開之際，報道引述消息指，內地為降低銀行機構負債成本，紓緩息差收窄壓力，並穩定經濟增長，或將明確要求與會銀行調降存息，本季加權平均定期存息可能按年下調10點子；部分國有內銀亦傳下周削減部分個人及企業相關產品利率等。

安聯貿易指，中國的經濟復甦仍然集中在消費領域，認為當中存在一些結構性問題，例如房地產行業和青年失業等。報告又指，內地居民支出和儲蓄行為尚未恢復正常，並估計內地家庭儲蓄率從2022年第四季的35.5%，降至今年首季的33.8%，但仍高於疫情前平均水平的29.1%，估計是家庭將疫情封鎖期間累積的一小部分過剩儲蓄，用來資助消費，又指市民被壓抑的需求現時只釋放少於40%，相信更龐大的推動力在今年上半年感受到。

瑞銀估今季經濟飆8% 瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤亦認為，中國居民消費價格指數（CPI）疲弱，和工業生產者物價指數（PPI）下跌的情況將逐漸改善，並認為中國並不存在系統性和可持續的通縮壓力，又指目前內地經濟增長仍在穩步復甦中，第二季經濟增速有望在低基數推動下進一步提升至8%左右，下半年也有望維持在5%以上。

此外，國務院領導人日前指，要推動經濟實現質量提升，官媒亦發文直指，首季內地需求不足制約依然明顯，結構性問題較突出，回升基礎仍需鞏固。面對複雜多變的國內外形勢，要以更有力的政策舉措，增強經營主體發展信心。

為推動汽車市場購買力，工信部指將完善政策體系，推動研究並盡快明確今年後的汽車購置稅減免政策，制訂加快充換電建設、公共領域新能源汽車推廣應用等支持政策。