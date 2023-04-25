美銀行存款準備金恐縮7萬億損經濟

隨着聯儲局繼續維持緊縮的貨幣政策，評級機構惠譽警告，到今年底時整體美國銀行的存款準備金可能會減少9,000億美元（約7萬億港元），至2.5萬億美元，資金流動性進一步緊縮恐怕會拖累經濟。

道指早段升75點 惠譽指出，聯儲局的量化緊縮（QT）措施將令整體銀行體系流動性損失數萬億美元，並加劇信貸緊縮，甚至有加快的可能。QT還將對銀行存款造成下行壓力，令整體貸款與存款比率上升，加劇目前銀行收緊放貸條件的趨勢，從而對美國經濟增長構成壓力。

美股3大指數周一早段企穩，道指上升75點，報33,884點；標指升8點，報4,142點；以科技股為主的納指升31點，報12,103點。

瑞銀財富管理指出，當前標指的預測市盈率（Forward PE）估值達到18倍，反映市場預期美國經濟將會進入「完美着陸」的情景，即聯儲局加息及銀行信貸收緊會創造一個「適中」的經濟環境，足以讓通脹回落但又不至於引發嚴重衰退。不過，該行對於這種觀點有所保留，強調經濟增長、企業盈利、通脹前景等仍充滿不確定。

3B家居申請破產 該行看好高質素債券（政府債券及投資級債券）表現會跑贏股市，特別是假如經濟急劇下滑，債券通常會有較佳的表現；至於通脹若重新回升的話，增長型股票所受的衝擊也大於債券。

企業消息方面，美國家品零售連鎖Bed Bath & Beyond（3B家居）正式入稟申請破產保護，並已開始清盤；公司擬透過破產程序出售部分或全部資產。3B家居為此前受到眾多散戶追捧的「迷因股」之一，股價曾經瘋狂炒高，惟最終難逃破產命運，周一曾挫35.97%，低見0.1879美元。

新冠疫苗研發商莫德納（Moderna）遭行政總裁Stephane Bancel減持，涉及約8萬股、總值1,143.48萬美元。公司股價早段曾挫3.36%。

另外，芝加哥期權交易所（CBOE）於周一推出CBOE波動率指數（VIX）的「一日版本」，追蹤標指期權未來一日的引伸波幅，代號為「VIX1D」。VIX又常被稱為「恐慌指數」，一般當股市大跌時VIX會因為波動率預期上升而同步大漲，其亦反映出利用期權對沖風險的成本。