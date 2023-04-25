MPF首4月人均賺逾萬

經濟陰霾密布下，晨星（亞洲）數據顯示，截至本月19日，4月強積金（MPF）微升0.42%，以去年底強積金總資產值逾1.05萬億元及約469萬名強積金成員計，人均僅微賺940元；累計首4個月折合回報則有4.82%，意味每位打工仔進帳10,793元。

歐洲股票累漲14%最勁 4月各大投資組別的表現「升多跌少」，當中以歐洲股票回報最勁，升2.58%。今年開局至今，歐洲股票的升幅更達14.44%，在一眾投資組別中獨領風騷。

其他股票回報則緊隨其後，單計4月及今年來分別升1.52%及6.51%。至於環球股票及受「股神」加持的日本股票，期內亦有不俗表現，分別升1.33%及0.96%，開局至今更累升9.3%及8.42%。

另邊廂，4月至今共有4隻投資基金錄得負回報，又以中國及大中華股票最差，跌0.56%，環球債券亦跌0.47%，而「懶人基金」之一的預設投資策略65歲後基金及其他貨幣市場，期內則跌0.22%及0.02%。不過，4大基金累計今年升幅仍有1至4%。

上古國際集團董事梁彥穎認為，依目前走勢來看，美股及港股5月未必有大升情況，原因是經濟數據未見有特別強勁；惟與此同時，中、港、美以至歐股都處於「估值不貴」的狀態，所以建議5月部署增持，而倘若打工仔已經持有一定倉位，則可繼續持有。

改供款入息基準捱轟 至於對積金局擬修改供款入息上下限的情況，他狠批，「當局只檢討供款入息基準，而不作其他配套根本有問題」，建議考慮增加供款的時候，讓新加部分設定「只可供不可拿錢走」的證券戶口，讓它們充當強積金供款戶口，一來可增加彈性，讓供款人決定投資方向，二來可避免為人詬病，「說強積金只益基金佬」，且上述做法在英國行之有效，亦較單單調整機制為好。

值得留意的是，三星電子乃亞洲主題強積金常見的重倉股，周一未有因為美國政府施壓的消息而明顯受壓，跌幅最大僅1.36%，收市跌0.76%，比起盈利更加側重的記憶體的SK海力士收跌逾2%硬淨。

本港強積金分類平均表現