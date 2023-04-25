恒指插穿兩萬 沽空率21%
港股周一繼續受壓，恒生指數早段升最多70點後沽壓湧現，尾段跌幅一度擴至341點，低見19,734點，收市依然未能收復兩萬點關，跌115點或0.57%，收報19,959點。國企指數跌31點或0.45%，收報6,733點；科技指數跌8點或0.22%，收報3,961點。港股總成交額縮至約966億元，港股通「北水」淨買入亦縮至僅1.94億元，沽空比率卻升至21%以上。
中興獲唱好 股價曾彈6%
大市悶局之際，中興通訊(00763)上季毛利及純利好過券商預期，股價曾飆6.39%，即使之後一度倒跌，收市仍升0.77%，收報26元。
富瑞基於中興上季核心經營溢利勝預期，提高目標價11.44%至32.43元，直言中興估值依然不貴，指美國制裁浪潮對中興伺服器業務的潛在利好，尚未反映在股價上。中興公布，迄今已成功交付超過380個數據中心，累計建設的數據中心面積超過200萬方米。
商湯(00020)昨日提交增設人民幣櫃台的申請，相信港幣－人民幣雙櫃台模式可提高股票流動性。
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