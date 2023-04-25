恒指插穿兩萬 沽空率21%

港股周一繼續受壓，恒生指數早段升最多70點後沽壓湧現，尾段跌幅一度擴至341點，低見19,734點，收市依然未能收復兩萬點關，跌115點或0.57%，收報19,959點。國企指數跌31點或0.45%，收報6,733點；科技指數跌8點或0.22%，收報3,961點。港股總成交額縮至約966億元，港股通「北水」淨買入亦縮至僅1.94億元，沽空比率卻升至21%以上。