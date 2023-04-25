產經

恒指插穿兩萬 沽空率21%

港股昨日捱沽，成交額亦縮至不足千億元。（中新社圖片） 港股昨日捱沽，成交額亦縮至不足千億元。（中新社圖片）
港股昨日捱沽，成交額亦縮至不足千億元。（中新社圖片）
港股周一繼續受壓，恒生指數早段升最多70點後沽壓湧現，尾段跌幅一度擴至341點，低見19,734點，收市依然未能收復兩萬點關，跌115點或0.57%，收報19,959點。國企指數跌31點或0.45%，收報6,733點；科技指數跌8點或0.22%，收報3,961點。港股總成交額縮至約966億元，港股通「北水」淨買入亦縮至僅1.94億元，沽空比率卻升至21%以上。
中興獲唱好 股價曾彈6%
大市悶局之際，中興通訊(00763)上季毛利及純利好過券商預期，股價曾飆6.39%，即使之後一度倒跌，收市仍升0.77%，收報26元。
富瑞基於中興上季核心經營溢利勝預期，提高目標價11.44%至32.43元，直言中興估值依然不貴，指美國制裁浪潮對中興伺服器業務的潛在利好，尚未反映在股價上。中興公布，迄今已成功交付超過380個數據中心，累計建設的數據中心面積超過200萬方米。
內地民間熱議「二次陽性」被指令醫藥板塊有炒作，阿里健康(00241)及京東健康(06618)分別漲4.92%及2.61%，前者膺最佳藍籌，山東新華製藥(00719)亦升5.28%。
另外，「分拆滙控關注組」召集人呂宇健表示，上周首度與中國平安(02318)旗下平安資產管理的高層會面，討論滙豐控股(00005)業務戰略重組，指獲對方支持；平保方面亦證實雙方曾於網上會面。呂又稱，昨再約見兩家資產管理規模合共兩萬億美元的滙控基金股東，有信心兩項股東周年大會的特別決議案獲得通過，即承諾將股息恢復到疫情前水平、推動管理層定期考慮結構性改革。滙控股價周一收市沒升跌，報55.95元。
商湯(00020)昨日提交增設人民幣櫃台的申請，相信港幣－人民幣雙櫃台模式可提高股票流動性。
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