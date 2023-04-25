美傳逼韓企勿搶華市佔

憂內地制裁美光 促三星SK海力士忍手 中美科技戰拳拳到肉，市傳美國白宮向南韓施壓，一旦美光科技（Micron）被北京制裁，要求同為記憶體晶片巨頭的南韓三星電子及SK海力士在這場中美對抗配合，不要趁機增加對華銷售，搶奪美光留下的任何中國市場缺口。

中國上月對美光在華銷售產品發起網絡安全審查，被視為是對美國連串制裁行動的反擊，詎料審查結果還沒出爐，外媒引述消息指，美國已搶先出招反制，乃希望「確保內地無法利用美光作為影響美國政策的籌碼」。

惟南韓政府的表態尚未明，尤其總統尹錫悅周一啟程前往華盛頓進行國事訪問。去年才上任的尹錫悅，對華立場較前任總統文在寅強硬，惟報道指，美國這次夥同盟友支持其經濟安全計劃的舉動，或導致三星及SK海力士的長期競爭力受挫，讓南韓政府十分困擾。

國策利好電訊軟件股 白宮僅表示，美韓兩地政府在國家及經濟安全問題上的合作取得了「歷史性進展」，包括協調半導體行業的投資、保護關鍵技術及應對經濟脅迫問題，又表示期待有關國事訪問進一步加強這些方面的合作。三星未有回應，SK海力士則指尚未收到南韓政府的要求。

面對美國連番打壓，報道引述一位在京與中國官員會面的人士表示，北京對美國的打壓行動失去耐性，暗示正考慮報復。

與此同時，中國外交部發言人毛寧昨日呼籲有關國家政府和企業要明辨是非，共同維護多邊貿易體制，維護全球產供鏈的穩定，直指美國為了維護自身的霸權私利，不惜脅迫盟友配合美國對華遏制，嚴重違反市場經濟和國際經貿規則，擾亂全球產供鏈穩定，是典型的科技霸凌和貿易保護主義。毛寧昨日再就美光科技的審查，重申是一種「正常的監管措施」。

值得留意的是，國資委上周五召開國資央企「信息化工作推進會議」，強調推進國資央企雲體系和大數據體系建設，同日舉行「中資信息技術應用創新促進中心有限公司」揭牌儀式。

投行富瑞認為成立有關公司並非事有湊巧，提醒去年9月國資委已發文要求國資央企落實資訊化系統的信創（即信息技術應用創新產業）國產化改造，明確要求2027年底前實現所有中央企業的資訊化系統信創替代。

富瑞料該公司未來可能負責在網絡安全解決方案採購、軟件供應商驗證等標準制訂及執行，以及信創國產化進展的監督工作，又謂這些國有雲及信創的進展將有助推動電訊、軟件（尤其是網絡安全）及伺服器等板塊重估。

滙豐推薦4大投資主題 無論如何，華府如此行事作風固然令經濟前景充滿陰霾，港股亦難以向上修復。滙豐研究預測恒生指數到年底僅會升至22,490點，但看好未來數月有4大投資主題，包括利率見頂將利好非必需消費品、醫療、科技及房地產板塊，又看好受惠人工智能、國企改革，以及有望追落後的高增長股份，選出10隻精選股（見表）。

三星等南韓晶片商的長期競爭力，恐因美國政府的要求而受挫。 滙豐研究精選股名單