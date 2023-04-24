商品分析：貴金屬價格仍可看高一線

商品市場向上動力有所下降，商品綜合回報指數上周下跌了2%，而4月期間走勢幾乎沒有變化，咖啡、糖、白金、白銀及可可價格的升幅，被天然氣、小麥、棉花等的降幅所抵銷。

咖啡和糖的強勢是由於亞洲和南美洲主要生產國的供應不足所引發，印度和泰國收成欠佳令全球庫存處於低位，促使紐約原糖價格上漲至11年高位至每磅25美仙。

鉑金白銀月內跑贏黃金 貴金屬之中，以鉑金的表現最佳，上周突破了每安士1,100美元的阻力後，推動價格進一步上漲，全周累升7.5%，而4月至今大幅累漲13.3%，表現遠優於金價，金價上周累跌1.1%，本月至今僅累升0.7%。鉑金與黃金的差距在上周縮小了約100美元，而鉑金/黃金價格比率已從上月的0.49上升至上周五的0.57。鉑金在催化轉化器、綠色氫技術、珠寶首飾和投資需求等方面有廣泛應用。

金價在最近創下每安士2,048美元的新周期高位之後，未能進一步挑戰2022年3月的2,070美元高位，反而回落至2,000美元以下，現貨金上周收報1,983美元，短線步入整固，支持位在1,955至1,960美元附近。白銀價格4月至今表現優於黃金，上升4.1%，惟上周也同樣回吐，下跌了1%，現貨收報25.1美元。

在市場消化回調壓力後，仍維持看好黃金。美國聯儲局加息周期快進入尾聲，而美國通脹雖然回軟，但速度緩慢，令美元撇除通脹後的實質利率大有機會下降，支持黃金及其他貴金屬價格向上。

受累需求降 油價或整固 另外，除了各國中央銀行繼續買金，尤其機構投資者的資金將會更多地流入黃金交易所買賣基金（ETF），令黃金ETF必須增持黃金。這些投資者過去11個月一直是黃金ETF的淨賣方，去年4月至今年3月美國銀行危機期間，沽出相當於465噸黃金，一旦機構投資者增加黃金在他們投資組合的配置份額，將為金價帶來更大支持。

銅等工業金屬則受到來自美國和歐洲經濟放緩的壓力，尤其銅價向被認為是經濟活動的晴雨表，因此歐美衰退風險可能會導致銅價短期繼續回吐。上周紐約期銅下跌了2.8%，重回每磅4美元之下，收報3.98美元。

總括而言，儘管一些商品表現強勁，但整體市場動力不足，而經濟疲軟、地緣政治及金融風險可能會支撐貴金屬價格在略為回調後再上升，工業金屬及油價則可能會面臨需求下降風險而處於橫行區間內整固。（上述僅為市場資訊提供，不構成投資建議）

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝