股市估市：資金外流 港股短線偏淡

港股上周轉弱，恒生指數跌逾300點，本月升幅已全部蒸發。正如3月時提及，儘管歷史數據利好4月，過去5年的4月，恒指有4年上升，但大市難敵資金，港股動力明顯不足，香港金融管理局持續在市場上承接港元沽盤。

儘管金管局向內媒表示，資金離開港元不等同離開金融市場，但事實勝於雄辯，恒指每屆高位均見沽壓，反映市場信心疲弱。近日大型科技股有轉弱迹象，如非傳統舊經濟股份企穩，恒指早已失守20,000點。

長飛光纖趁回吐收集 市場早前憧憬各經濟環節復常，包括房地產，惟參考數據，高收益中資美元債指數已回吐至今年1月3日以來最低水平，年初至今11%的升幅蒸發殆盡，意味市場對內房現金情況的樂觀情緒或再次轉向。

在此情況下，可以預見，恒指每次反彈，都是中期的逃生門。技術上，恒指已再次失守主要平均線，或意味已啟動向下趨勢。

內地工信部早前指，將加快5G、人工智能、生物製造、智能網聯汽車等戰略性新興產業的創新發展，科技及電訊基建的需求未來必然增加。

長飛光纖去年盈利增長65%，至11.7億元人民幣，毛利率亦提升4個百分點，至23.5%，反映光纖市場日漸回暖，對業務之利好已逐步反映在業績當中。此外，公司亦大力拓展海外業務，其海外業務收入保持高速增長，佔整體收入比例升至33.6%，按年提高1.2個百分點。

近日中資電訊股走勢轉強，亦帶動電訊設備股走勢，長飛光纖自年初至今一直處於上升通道，近日見向上突破，曾升穿17.4元的阻力位，現價略為回吐，可趁機收集，上望前高位21元，支持為50天平均線約15.7元。

艾德金融聯席董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）