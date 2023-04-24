簡訊一覽
●新華保險(01336)預告，今年首季純利將按年增長1.1至1.2倍。主因今年起執行新保險合同準則和新金融工具準則，連同資本市場變動影響，總投資收益增加。
●中信建投証券(06066)公布，按中國會計準則，今年首季營業總收入按年增長5.81%至67億元（人民幣‧下同），純利按年增長57.78%至24.32億元。另該行擬聯同其他中介機構就上周被「DQ」的科創板公司紫晶存儲出資10億元設立先行賠付專項基金。
●遠大醫藥(00512)宣布以最多3,750萬美元收購BlackSwan Vascular的87.5%股權。BlackSwan於2017年成立，總部位於美國，主要從事液體栓塞劑研發，本月獲准在美國上市核心產品Lava能治療外周血管動脈出血。
●入伙盤呎租低於30元有交易。利嘉閣巫嘉露表示，天水圍Wetland Seasons Bay第2A座中層A1室，實用面積約430方呎，減租約1,500元，月租1.25萬元租出，呎租約29.1元。同系列項目4月已錄逾14宗租賃成交。
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