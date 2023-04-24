●入伙盤呎租低於30元有交易。利嘉閣巫嘉露表示，天水圍Wetland Seasons Bay第2A座中層A1室，實用面積約430方呎，減租約1,500元，月租1.25萬元租出，呎租約29.1元。同系列項目4月已錄逾14宗租賃成交。