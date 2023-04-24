名義GDP或今年超日本 排第3

德國名義國內生產總值（GDP）目前排在美國、中國、日本之後，位列世界第4，但市場預期，德國可能最早在今年超越經濟發展長期停滯的日本，進身全球第3大經濟體。

根據國際貨幣基金組織（IMF）的經濟預測數據，2022年名義GDP預測值排在第3位的日本，到2023年的名義GDP預計為4.3006萬億美元（約33.5萬億港元），德國則預計為4.311萬億美元（約33.6萬億港元）。

若以德國和日本的名義GDP乘以年均匯率後進行比較，兩國的差距在2020年是1.15萬億美元，2021年是6,700億美元，到去年進一步收窄至1,700億美元。

圓匯貶幅多過歐元 德日兩國差距縮小的主要原因是圓匯貶值幅度遠較歐元大，以及日本物價的上升幅度低於德國。日本內需相對疲弱，使企業難以全面轉嫁成本，限制了當地的通脹率。

再者，儘管日本的總人口暫時多於德國，但前者已出現負增長，德國的人口則仍在增長，日本人口高齡化的情況亦較德國嚴重，疊加在產業發展上，日本主力的電子和汽車行業競爭力有減弱迹象，都會成為拖着經濟發展後腿的因素。