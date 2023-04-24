通脹高企 工人罷工爭取加薪

德國早前出現10多年來最大規模罷工，當地大眾交通運輸幾近癱瘓，旅客與當地民眾同受影響。

罷工源於工人們要求調高工資以抵銷通脹飛升的影響，其中一個工會為超過200萬名提供交通服務的員工爭取加薪10.5%，約相當於每月工資增加至少500歐元（約4,355港元）；鐵路和巴士公司工會亦爭取加薪12%，相當於至少每月增加650歐元（約5,661港元）。不過，資方對於加薪建議不斷拖延，令談判陷入僵局。

俄羅斯入侵烏克蘭後能源價格飆升，原先高度依賴俄羅斯天然氣的德國首當其衝，當地民眾面對電力、天然氣、日用品價格大幅上漲所帶來的生活成本壓力急增。

德國3月消費物價指數（CPI）按年升7.4%，儘管較2月的8.7%升幅放緩，但升浪延續27個月；按月亦升0.8%，連升3個月。期內，受天然氣價格稍為回落及高基數效應影響，能源價格按年升幅由2月的19.1%大幅放緩至3.5%，按月持平。然而，3月食品價格按年升22.3%，較2月的21.8%升幅加劇，按月亦升1.3%，反映德國政府和央行不能鬆懈，仍要為通脹降至2%的目標而努力。

央行去年蝕15億 逾40載首見 隨着通脹高企，加息壓力持續，受害的除了普羅大眾外，也包括央行。德國央行3月公布的2022年數據顯示，去年錄帳面虧損1.72億歐元（約14.9億港元），是該行自1979年以來的首次虧損，主因是息口環境上升導致其持有的債券價格下跌，同時債券利息開支大幅上升。

德國央行稱，雖然有關虧損可以用多年來積累的準備金來彌補，但鑑於歐元區利率持續上升，預料債券貶值產生的虧損還會進一步擴大。