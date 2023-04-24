向世界「錢」進：德勞工短缺 研3招誘移民

護理IT物流業重災 望每年吸40萬人 歐洲最大經濟體德國高齡化情況日趨嚴峻，需要吸引更多海外人才到德國工作以應對勞動力短缺。該國政府近日發表移民改革草案，內容包括降低進入德國工作的工資門檻、為未找到工作人士提供一年在德國找工作的機會等，以期增加德國勞動人口。

去年德國有近200萬個職位空缺乏人問津，護理、資訊科技（IT）、物流、工藝等行業均是重災區。德國當局表示，每年需要吸納40萬名技術工人移民，才能夠保持當地勞動力市場穩定，但近年申請到德國工作的人數與該目標相距甚遠。雪上加霜的是，隨着1960年代嬰兒潮大量人口陸續退休，當地勞工短缺問題勢將加劇。

持機會卡有一年搵工 因此，德國的移民改革草案特別針對來自歐盟以外的移民，並且提供3種進入德國的途徑：第一個途徑是持有德國認可的專業認證或大學學位，並已經獲得公司聘請；第二個途徑要求在相關領域有至少兩年工作經驗，並擁有學位或曾經接受職業培訓；第三個途徑被稱為「機會卡」，開放給未找到工作但有潛力找到工作的人士。

「機會卡」將採用計分制度來評核申請者的資格，考慮條件包括語言能力、專業經驗、年齡、與德國的聯繫等，以及需要擁有外國的專業認證或大學學位。手握「機會卡」的人可以有一年的時間來德國尋找工作，而在尋找固定工作期間，每周最多可以工作20小時。

歐盟藍卡擬降工資門檻 此外，過往德國為高質素技術工人推出「歐盟藍卡」，不要求他們達到一定的語言技能就可以進入德國工作，但前提是必須獲得一定程度的最低收入，一般職業的最低年薪為5.84萬歐元（約50.8萬港元），缺人職業的最低年薪約4.55萬歐元（約39.6萬港元）。雖然移民改革草案計劃降低這個工資門檻，但尚未知道會降低多少。

該改革草案亦建議，受過專業培訓的專才如有需要，未來將允許由一個專業轉行到另一專業工作，不再如以往般受限於同一專業。

學位認證方面的障礙也會減少，不再要求學位必須在德國得到承認，轉為有至少兩年專業經驗、超過一定工資門檻，以及擁有獲原籍國家承認學位的人士也可進入德國工作。草案也包含一項教育法案，補貼年輕人接受在職培訓，當局會支付訓練期間三分之二的底薪。

草案將讓前往德國的工人更易攜同家眷入境，並更易取得永久居留權，但草案仍需經議會討論，通過立法後才會生效。