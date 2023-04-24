Arm踩過界 擬研製自家晶片

日本財團軟銀旗下的晶片設計解決方案公司安謀（Arm），據報正計劃自行打造晶片產品。考慮到Arm的業務一直都是提供晶片設計架構的專利，這次「踩過界」親自落場研發晶片，恐怕與蘋果公司（Apple Inc.）、高通、聯發科技等客戶有潛在的業務衝突。

由於Arm架構低耗能的特色，幾乎所有智能手機的單晶片系統（SoC）都是基於該架構研發的。多數大型無廠半導體設計公司基本上都是Arm的客戶，而過去Arm亦多數只提供架構專利，甚少參與開發和生產的程序，故這次跨界直接參與研發晶片，算是某種意義上的業務垂直擴張。

謀吸新客 提升估值 近期有多位業內消息人士稱，Arm對這次自行研發晶片的項目相當有決心，該項目大約半年前已開始，特意組建了一個新的解決方案工程團隊執行相關計劃。Arm則表示，相關研發只是屬於半導體產品「原型」，未有計劃正式出售這些產品。

目前Arm正在推進於美國上市的計劃，今次舉動或許是其擴展潛在客戶以謀求更高上市估值的手段之一。消息人士又透露，Arm計劃不再只根據晶片的價值向晶片製造商收取授權費，而是根據終端設備（即手機、電腦等）的價值收取授權費。這意味着該公司所收取的費用可能會大幅上升。