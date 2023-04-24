ING向工行索償13億

涉銅交易損失 消息又指，香港高等法院已在本月12日就此案件舉行了聆訊。

據報，中國最大的銅貿易商邁科集團向其香港全資附屬公司裕明國際購買銅的交易當中，工行及ING分別作為邁科和裕明的銀行，可是裕明並無收到交易貨款，而ING一直有為此交易提供融資，導致最終需要計入虧損。

工行涉嫌違約是發生在邁科去年9月宣布有流動性危機之前，當時邁科表示由於現金短缺，故需要出售資產和股權。

據了解，中國銀保監會就曾事件詢問ING。事實上，邁科的財務狀況亦加劇了市場對金屬貿易行業的擔憂，由於行業一直受到一系列欺詐行為衝擊，去年價值5億美元的銅失蹤後，嘉能可和全球其他同行都停止向中國金屬商葫蘆島瑞盛供貨。

市場人士認為，本次訴訟結果足以決定市場繼續為內地公司進行大宗商品融資的信心。