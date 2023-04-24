英評級展望升至穩定

國際信貸評級機構標準普爾確認英國的長期和短期外幣和本幣主權評級為「AA」，展望更由「負面」提升為「穩定」，主要是反映英國近期經濟表現強勁，以及未來兩年預算赤字得到控制。雖然預期當地經濟今年會溫和收縮0.5%，但認為短期經濟下行風險已經降低，2024至2026年經濟平均增速為1.6%。

政府赤字GDP佔比料低過預期 公共財政方面，標普預計，英國政府2023至2025年一般赤字將平均佔國內生產總值（GDP）的3.7%，低於該機構去年9月時預測的5.5%，並預計一般政府淨債務將從今年佔GDP的97.7%的高位開始下降。現屆英國政府決定放棄去年9月提出的大部分沒有資金的預算措施，有助提振財政前景，而能源價格下跌也為該國帶來好消息。

該機構同時將英倫銀行長期外幣和本幣評級的展望由「負面」調整為「穩定」，評級確認為「AA」。

事實上，英國上周五公布的4月GfK消費者信心指數已連續3個月改善，更為去年2月後高位。4月服務業採購經理指數（PMI）的服務業新訂單更見13個月來最快增速。