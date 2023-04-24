商務部期望現有CPTPP成員國撐華加入

中國今年首季外貿進出口增長4.8%，商務部副部長王受文昨卻表示，中國外貿形勢依然嚴峻，面臨不少困難和挑戰，又指中國有意願和能力加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP），並期望現有11個成員國都能支持中國加入。

率先以自貿區作試點 王受文指，外需的不確定性仍然是最大制約因素，內地去年10月至今年2月，外貿出口以美元計都是負增長，外貿企業亦面臨制約因素和困難，包括到國外參展不便、貿易風險上升和經營壓力增加等。他指，國務院將研究出台「穩規模、優結構」的政策，同時又指出中國有意願加入CPTPP，並已深入研究所有條款，評估要付出的代價和帶來的收益。

王續透露，中國已經在一些自貿試驗區、自由貿易港對照CPTPP的規則、標準、管理作先行試點、試驗，待條件成熟後會在更大範圍推廣。他續指，加入CPTPP符合中國及CPTPP成員利益，也符合亞太地區，甚至世界經濟復甦的利益。

不過，東方海外也正透過開拓更多地區的航線、擴充越南等東南亞市場，「順着貨貿的流向」令增長更多元化。

另邊廂，中國人民銀行國際司司長金中夏表示，將持續優化跨境貿易人民幣結算環境，提高貿易便利水平。他指，去年全年，貨物貿易中的跨境人民幣結算規模按年增加38%，佔比提高到19%，較2021年提高2.2個百分點。